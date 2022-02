BT : Partenariat de long terme avec GXO Logistics

(CercleFinance.com) - BT Group annonce un partenariat de long terme avec GXO Logisticsafin d'externaliser et transformer une partie de sa chaîne d'approvisionnement à travers le Royaume-Uni.



La chaîne d'approvisionnement de BT fournit un soutien logistique à toutes les opérations du groupe qu'il s'agisse du soutien des activités de construction de réseaux fixes et mobiles en passant par le réapprovisionnant des magasins.



A travers ce partenariat, BT compte externaliser ses principales capacités d'entreposage et de transport, tout en veillant à ce que les plans de construction du réseau de nouvelle génération du groupe, leader du marché, restent sur la bonne voie.



