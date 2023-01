BT : Partenariat avec Kyndryl autour du 'mainframe'

(CercleFinance.com) - BT Group fait savoir que sa Digital Unit travaille avec Kyndryl, une société US de services informatiques, sur un programme visant à déplacer vers le cloud un certain nombre d'applications mainframe du groupe.



Ce projet verra ainsi la Digital Unit déplacer des applications héritées critiques qui ne peuvent pas être fermées à court terme vers le cloud.



Le partenariat de dix ans devrait permettre à BT Group de réduire les coûts d'exploitation et la consommation d'énergie du mainframe de 70 %, entraînant des économies d'une valeur de plus de 17 millions de livres sterling par an d'ici 2026.



'Nous aimons sortir des sentiers battus pour résoudre des problèmes complexes - comme comment sortir des mainframes compte tenu de l'augmentation prohibitive du coût de l'infrastructure héritée - sans réécrire des applications vieilles de plusieurs décennies', explique Harmeen Mehta, Chief Digital and Innovation Officer chez BT Group.



'Avec cet état d'esprit, en travaillant avec Kyndryl, nous avons compris comment transformer les mainframes hérités en applications numériques modernes et les exécuter à une fraction du coût.'



