BT : Nouvelle unité commerciale à destination des TPE

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle unité commerciale à destination des millions de micro-entreprises britanniques, une offre qui repose sur un service Wi-Fi présenté comme 'unbreakable', c'est-à-dire incassable/sans faille.



Le service offrira une couverture garantie sur le lieu de travail, des vitesses de fibre optique allant jusqu'à 900Mbps et une assistance technique gratuite, précise BT.



Alors que 95% (ou 5,7 millions) des entreprises du secteur privé du Royaume-Uni sont des micro-entreprises comptant jusqu'à 9 employés et que leur nombre a bondi de 40% en un an avec la pandémie, l'opérateur mise sur 'le potentiel de croissance élevé de ce marché' et souhaite jouer un rôle dans la relance post-pandémie.



A terme, l'opérateur pourrait inclure à ses services des mesures de cybersécurité renforcées, une formation gratuite aux compétences numériques et de nouveaux outils de publicité numérique, précise-t-il.





