BT : Nomme une nouvelle directrice commerciale

(CercleFinance.com) - BT Group annonce aujourd'hui la nomination de Bridget Lea au poste de directrice commerciale (Managing Director of Commercial) de la division 'Consumer' à compter de janvier 2021.



Elle succédera à Etienne Brandt, qui quitte l'entreprise 'pour de nouvelles opportunités', dixit BT.



Dans le passé, Bridget Lea a notamment travaillé chez Sainsbury's et chez Argos, avant de diriger les magasins O2 pendant près de six ans.



Bridget Lea est également membre du Conseil des gouverneurs de l'Université de Manchester et administratrice non exécutive de Marston's PLC.



