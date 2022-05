BT : Modernise sa gestion via le système ServiceNow

(CercleFinance.com) - BT Digital annonce aujourd'hui son intention de transformer les plates-formes de gestion de services héritées de BT via un seul système, ServiceNow, dans le cadre d'un vaste programme de transformation à l'échelle du groupe.



ServiceNow sera déployé dans l'ensemble du groupe BT aussi rapidement que possible, remplaçant 56 applications héritées et 76 façons différentes de mettre en oeuvre les processus de service. Ce système devrait permettre de générer des économies de plus de 25 M£ d'ici 2027.



' Sous la direction de Harmeen (Harmeen Mehta, responsable du numérique et de l'innovation chez B, ndlr), l'unité numérique de BT investit de toute urgence dans des technologies qui ont un impact commercial ', explique Bill McDermott, directeur général de ServiceNow.



' L'ère du commerce numérique bat son plein chez BT et nous élargissons l'utilisation de cette puissante plateforme afin que BT puisse transformer les grands défis mondiaux en plus grandes opportunités ', a-t-il ajouté en substance.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.