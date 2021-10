BT : Lance une plateforme de prévention des cyberattaques

(CercleFinance.com) - Alors que les entreprises font face à une croissance exponentielle du volume et de la complexité des cyber-attaques (+50% en 6 mois), BT annonce aujourd'hui le lancement de Eagle-i, soit sa plateforme de cyberdéfense la plus sophistiquée à ce jour.



Cette solution combine les connaissances réseau de BT avec les avancées de l'IA et de l'automatisation pour prévoir, détecter et neutraliser les menaces de sécurité avant qu'elles n'aient la possibilité d'infliger des dommages, assure BT.



La plate-forme a été conçue pour apprendre par elle-même à partir des informations recueillies de chaque intervention, afin d'améliorer constamment sa connaissance des menaces et d'affiner de manière dynamique la façon dont elle protège les clients dans un environnement multi-cloud.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.