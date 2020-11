BT : L'électricité verte adoptée dans tout le réseau

(CercleFinance.com) - BT Group a annoncé aujourd'hui que son réseau, ses bureaux et ses magasins du monde entier étaient désormais alimentés à 100% par de l'électricité renouvelable.



Grâce à cette évolution, BT va réduire ses émissions de carbone d'ici mars 2021 d'environ 54 000 tonnes par rapport à l'exercice précédent, ce qui équivaut à retirer environ 21 000 véhicules à moteur thermique de la circulation pendant un an.



Dans le cadre de la transition vers un modèle économique sobre en carbone, BT s'est engagé à devenir une entreprise à zéro émission nette de carbone d'ici 2045, se fixant des objectifs conformes au scénario le plus ambitieux de l'Accord de Paris, soit un réchauffement de 1,5°C. .





