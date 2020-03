BT Group : Le directeur général atteint par le Covid-19

(CercleFinance.com) - BT Group, le premier opérateur télécoms britannique, a annoncé vendredi que son directeur général, Philip Jansen, avait été testé positif au Covid-19 et immédiatement placé à l'isolement, conformément aux recommandations faites par les autorités sanitaires britanniques.



BT dit aujourd'hui collaborer étroitement avec Public Health England, l'agence de santé du Royaume-Uni, afin d'entreprendre un nettoyage 'en profondeur' de son siège social et d'assurer un suivi des personnes ayant été en contact avec le dirigeant de l'entreprise.



Jansen explique avoir pris la décision de se soumettre à un test au coronavirus après s'être senti souffrant, ce qui l'a conduit à rester confiné chez lui une fois les résultats connus.



Ses symptômes étant 'relativement bénins', il prévoit de continuer à exercer ses fonctions de direction, depuis son domicile, au cours des semaines à venir.



