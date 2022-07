BT Group : Baisse de 10% du bénéfice imposable trimestriel

(CercleFinance.com) - BT Group publie pour le trimestre écoulé un bénéfice avant impôts en baisse de 10% à 0,48 milliard de livres sterling, malgré un EBITDA ajusté en hausse de 2% à 1,9 milliard, grâce à un 'maintien d'un contrôle rigoureux des coûts'.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 5,1 milliards, en raison de l'amélioration des prix et des transactions en grand public et chez Openreach, et malgré la poursuite des baisses de produits hérités et les conditions de marché difficiles sur les grandes entreprises clientes.



BT Group laisse inchangées ses objectifs annuels d'une croissance du chiffre d'affaires, d'au moins 7,9 milliards de livres sterling d'EBITDA, et d'entre 1,3 et 1,5 milliard de livres de flux de trésorerie disponibles normalisés.



