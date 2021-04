BT : Étend son réseau 5G au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui que ' les investissements et les améliorations du réseau mobile ne se sont pas arrêtés pendant la pandémie '. Ainsi, la 5G a été déployée dans 35 nouveaux sites, soit un total de 160 villes britanniques.



' Nous avons ajouté une couverture 5G extérieure à certains des sites touristiques, sites historiques et zones côtières les plus populaires du Royaume-Uni ', précise Marc Allera, directeur général de BT Consumer Division.



L'opérateur, qui s'attend à un retour massif du tourisme intérieur, précise que 75% des 20 principales villes du tourisme intérieur ont désormais accès à la 5G sur le réseau EE.



Après des mois de confinement et de contrôle des déplacements, l'opérateur britannique anticipe en effet la levée progressive des restrictions et un retour à la mobilité. BT estime que le retour en masse sur les réseaux mobiles va s'accompagner d'attentes plus élevées, les britanniques ayant été accoutumés à la qualité de leur réseau domestique.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.