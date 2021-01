BT : En recul avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - BT Group cède près de 1% à Londres, sur fond de propos d'UBS qui dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ajusté de 116 à 111 pence, voyant 'de nombreux obstacles dans les mois à venir et des risques sous-estimés'.



'Les risques sur Openreach peuvent être négligés. Le déficit de retraites pourrait limiter les fusions-acquisitions et caper le dividende à quatre pence. Des tensions sur les enchères pour le spectre 5G pourraient être élevées', estime-t-il ainsi à propos de l'opérateur télécoms.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende