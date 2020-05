BT : En forte hausse, possible négociation sur Openreach

(CercleFinance.com) - Les actions de BT sont en forte hausse (+6%) après une information du FT selon lequel la société de télécommunications britannique serait en pourparlers pour vendre une 'participation de plusieurs milliards de livres' dans sa branche d'activité Openreach.



Selon le Financial Times, BT est en pourparlers pour vendre une participation dans sa division Openreach à des investisseurs dans le but de financer 12 milliards de livres sterling pour son réseau britannique à haut débit.



Les analystes d'UBS ont déclaré que l'accord pourrait porter sur environ 20 milliards de livres. 'L'étude mentionne que les acheteurs potentiels incluent Macquarie et un fonds souverain qui ont eu des discussions préliminaires avec BT ces dernières semaines', a noté le bureau d'analyses.



UBS estime cependant qu'un accord est peu probable car le DG de BT a récemment acheté deux millions d'actions de l'opérateur, ce qui ne serait pas possible si la direction était en possession d'informations importantes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer