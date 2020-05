BT : En baisse après la suspension du dividende

(CercleFinance.com) - Le titre BT recule ce jeudi de -9%, alors que l'opérateur de téléphonie mobile a annoncé des résultats 2019/20 conformes aux attentes, tout en précisant prévoir de suspendre son dividende.



Le groupe télécom a ainsi publié un EBITDA ajusté de 7,9 milliards de livres pour l'année complète, en baisse de -3%, sur un chiffre d'affaires qui a également baissé de -3% à 22,8 milliards de livres.



Alors que les investisseurs anticipaient une simple réduction, BT a déclaré que son conseil d'administration avait décidé qu'il était plus prudent de suspendre le dividende final 2019/20 et tous les dividendes pour 2020/21.



Compte tenu de l'incertitude créée par la pandémie de Covid-19, BT a déclaré ne plus pouvoir fournir de perspectives financières pour 2020/1021.





