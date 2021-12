BT : Dévoile un manifeste présentant sa stratégie

(CercleFinance.com) - BT Group annonce le lancement d'un nouveau plan à l'échelle de l'entreprise visant à concentrer et accélérer ses efforts pour bâtir une meilleure entreprise pour ses clients, l'économie et la société dans son ensemble.



Ce nouveau manifeste du Groupe BT décrit les mesures prises par l'entreprise et les engagements mesurables qu'elle a mis en place, comme l'accélération de l'accès à la technologie transformatrice et aux réseaux ultrarapides, la constitution d'un bassin de talents plus important et plus diversifié ou encore l'adoption plus rapide de pratiques durables.



BT Group s'est ainsi fixé des objectifs pour atteindre zéro émission nette de carbone de ses propres opérations d'ici 2030 et pour aider 25 millions de personnes à travers le Royaume-Uni à améliorer leurs compétences numériques d'ici 2025.



Dans le cadre du manifeste, l'entreprise indique vouloir aider ses clients à réduire leurs propres émissions de carbone de 60 millions de tonnes d'ici 2030.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.