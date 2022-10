BT : Déploie la technologie Ericsson sur son réseau mobile 5G

(CercleFinance.com) - British Telecom (BT) annonce que sa filiale EE déploie actuellement la technologie Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) d'Ericsson afin d'augmenter l'efficacité énergétique et les performances de son réseau mobile 5G au Royaume-Uni.



Avec jusqu'à 40 % de poids (14 kg) et de volume (25 litres) en moins que la génération précédente d'équipements radio, l'AIR 3268 d'Ericsson est l'équipement radio Massive MIMO 'le plus petit et léger de l'industrie et également le plus économe en énergie de ce type déployé en Europe', assure BT.



Fonctionnant dans les bandes de fréquences 3,4 GHz et 3,6 GHz d'EE, le nouveau kit radio sera initialement déployé sur plus de 1 000 sites.



Les premiers déploiements de l'équipement par EE ont lieu à Londres, avec des sites à Manchester, Leeds, Édimbourg et Belfast qui suivront cette année. A terme, le déploiement sera étendu à davantage de zones urbaines et suburbaines, où Ericsson est un partenaire clé pour l'EE.





