BT : Départ du président, recherche d'un successeur

(CercleFinance.com) - Le groupe BT annonce le départ à la retraite imminent de Jan du Plessis, son président, dès qu'un successeur aura été nommé.



Jan du Plessis a rejoint BT en juin 2017 en tant qu'administrateur non exécutif avant d'être nommé président quelques mois plus tard, en novembre 2017.



'Jusqu'à ce que je passe la main à mon successeur, je reste pleinement engagé envers BT', a assuré le futur retraité.



