BT : Débute les travaux des nouveaux bureaux à Dundee

(CercleFinance.com) - BT annonce que la construction de son nouveau site a débuté à Dundee (Ecosse). Situé sur le front de mer, le bâtiment a nécessité plusieurs millions de livres sterling d'investissements. A terme, il abritera quelque 1000 employés du groupe.



L'achèvement du chantier est prévu à l'horizon 2024. Le site fera alors partie des 30 sites du groupe BT a avoir été développés au Royaume-Uni dans le cadre du 'Better Workplace Programme'.



Le groupe entreprend également une rénovation de plusieurs millions de livres de son bureau de Glasgow.



Ces investissement contribueront à transformer le mode de fonctionnement de BT Group, à générer des gains d'efficacité et à mieux servir ses clients en Écosse et dans tout le Royaume-Uni, assure l'entreprise.





