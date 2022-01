BT : Contrat pour développer l'infrastructure réseau d'ABB

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec ABB afin de travailler à développer l'infrastructure de communication d'ABB à l'échelle internationale à de nouveaux niveaux de performance et d'agilité, et prendre en charge le nouveau modèle d'exploitation de l'entreprise.



Le nouveau contrat s'appuie sur un accord existant depuis 2014 en vertu duquel BT a consolidé et optimisé l'infrastructure de communication internationale de son partenaire.



En collaboration avec l'équipe des systèmes d'information d'ABB, BT va désormais transformer l'infrastructure réseau pour créer une plate-forme centrale durable, résiliente et sécurisée dotée d'un service géré hautement automatisé et axé sur les données.



BT précise que cette opération permettra à ABB d'atteindre ses ambitions sur le cloud avec un environnement de cybersécurité multicouche, conforme et de bout en bout. Il déploiera, gérera et surveillera plus de 1100 appareils terminaux, vérifiant en permanence chaque appareil, utilisateur et application accédant au réseau.



