BT : Confirme des discussions autour du pôle Sport

(CercleFinance.com) - BT confirme aujourd'hui que 'des discussions préliminaires sont en cours avec un certain nombre de partenaires stratégiques sélectionnés' autour de BT Sport.



Le géant britannique des télécoms souhaite en effet explorer des moyens de générer des investissements, de renforcer son activité sportive et passer à une nouvelle étape de croissance.



'Les discussions sont confidentielles et peuvent aboutir - ou non - à un résultat', précise BT.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.