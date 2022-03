BT : Choisi pour moderniser le réseau de Deutsche Post DHL

(CercleFinance.com) - BT a annoncé aujourd'hui la construction d'un réseau 'flexible, résilient et sécurisé' pour le compte du groupe Deutsche Post DHL afin de soutenir sa puissance logistique mondiale et numériser les chaînes d'approvisionnement de manière durable.



Ce nouvel accord vient renforcer le partenariat entre les deux entreprises en vigueur depuis huit ans et verra BT déployer ses technologies pour le groupe DPDHL dans 27 pays à travers l'Europe, y compris le Royaume-Uni.



BT compte notamment auditer le réseau existant du groupe Deutsche Post DHL afin d'identifier et de supprimer les câbles en cuivre dans la mesure du possible, en les remplaçant par des connexions en fibre optique pour optimiser la consommation d'énergie.



Les réseaux de BT utilisent 100 % d'électricité renouvelable et l'entreprise utilise des objectifs scientifiques de réduction des émissions dans l'ensemble de ses activités.





