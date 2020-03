BT : Cession d'activités en Amérique Latine

(CercleFinance.com) - BT Group fait part d'un accord pour céder l'ensemble de ses activités et infrastructures intérieures dans 16 pays d'Amérique Latine à la firme de private equity CIH, transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.



L'opérateur télécoms britannique restera toutefois présent dans la région en fournissant des services de réseau, de cloud et de sécurité aux clients internationaux dans 21 pays. En outre, CIH fera office de canal régional pour les produits et services de BT.



Les actifs et activités concernés par la transaction représentent des revenus annuels de 110 millions de livres et comprennent notamment deux réseaux fibres propriétaires, quatre centres de données et cinq téléports.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer