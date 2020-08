BT : Berenberg voit une opportunité, le titre flambe

(CercleFinance.com) - Le titre BT Group s'inscrit en vive hausse mardi matin à la Bourse de Londres, dopé par une note de Berenberg dans laquelle le broker allemand relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat', estimant que les inquiétudes des investisseurs autour de la valeur ont désormais atteint des sommets.



'Le sentiment de marché vis-à-vis de BT est à son plus bas, ce qui conduit l'action à accuser la pire performance du secteur des télécoms depuis le début de l'année', souligne le courtier.



'Pourtant, d'ici un an, BT dévoilera des résultats au titre de son premier trimestre 2021/2022 qui devraient montrer à la fois une hausse du chiffre d'affaires et de l'Ebitda, dont une croissance autour de 5% chez Openreach', prédit l'intermédiaire financier.



'Dès lors, il existe aujourd'hui une opportunité sur le titre, ce qui nous conduit à relever notre conseil à l'achat', explique-t-il, réitérant son objectif de cours de 130 pence.



L'action BT grimpe actuellement de presque 7% et signe la deuxième plus forte hausse de l'indice FTSE 100, juste derrière BP.



