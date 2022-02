BT : Baisse de 31% du bénéfice sur 9 mois

(CercleFinance.com) - BT publie un chiffre d'affaires de 15,6 Mds£ au titre de la période de 9 mois s'étant achevée le 31 décembre, en recul de 2% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté ressort à 5,7 Mds£, en hausse de 2%.

L'opérateur britannique enregistre un bénéfice après impôts en recul de 31%, à 886 M£.



' BT a connu un bon trimestre avec des performances de part de marché encourageantes, et nous avons continué à apporter des améliorations significatives au service client, même si les revenus de nos divisions d'entreprise sont ressortis plus faibles que prévu', indique Philip Jansen, directeur général de BT.



Le responsable se réjoui par ailleurs d'un accord de principe avec Sky qui offrira au clients plus de choix et de flexibilité pour la prochaine décennie, ainsi que par la perspective d'une joint-venture entre BT Sport et Eurosport UK.



