Broadpeak : La fourchette de prix de l'IPO est connue

(CercleFinance.com) - Broadpeak, un concepteur de logiciels pour le streaming vidéo, a annoncé vendredi viser une fourchette indicative entre 6,41 et 7,05 euros en vue de son introduction à la Bourse de Paris.



Sur la base du point médian de cette fourchette, l'entreprise prévoit de lever environ 20 millions d'euros en partant du principe d'une souscription de 100% de son augmentation de capital.



A ce jour, la société a reçu des engagements de souscription de la part d'investisseurs tiers à hauteur de 7,5 millions d'euros.



Le produit net de l'émission, qui devrait atteindre 18,2 millions d'euros, voire 21,1 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, doit lui permettre de financer ses investissements en matière d'innovation, de R&D et de développements technologiques.



Broadpeak - qui compte des groupes de la trempe de Bouygues Telecom, Orange, Deutsche Telekom ou HBO parmi ses principaux clients - dit avoir dégagé un Ebitda de près de millions d'euros l'an dernier, représentant 9% de son chiffre d'affaires.



Pour 2026, la société s'est fixé comme objectif d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit des revenus multipliés par plus de trois par rapport à 2021.



Le prix de l'offre devrait être fixé le 8 juin, pour un début des négociations prévu le 13 juin sur Euronext Growth.



