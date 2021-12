Broadcom : Rachats d'actions et hausse de dividende

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Broadcom annonce que son conseil d'administration a autorisé des rachats d'actions pour un peu plus de 10 milliards de dollars d'ici fin décembre 2022, et a décidé d'une hausse de 14% du dividende trimestriel, à 4,10 dollars par action.



Au titre de son dernier trimestre 2020-21, il dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 23% à 7,81 dollars, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 19% à 4,55 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 7,41 milliards.



Pour son premier trimestre 2021-22, le fournisseur de produits semi-conducteurs anticipe un EBITDA ajusté représentant environ 61,5% d'un chiffre d'affaires estimé aux alentours de 7,6 milliards de dollars, en progression de 14% en comparaison annuelle.



