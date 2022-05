Broadcom : Rachats d'actions autorisés avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Broadcom indique que son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pour 10 milliards de dollars d'ici fin 2023, s'ajoutant à l'enveloppe restante pour trois milliards jusqu'à fin 2022.



Sur son deuxième trimestre 2021-22, le groupe de semi-conducteurs affiche un BPA ajusté en progression de 37% à 9,07 dollars et un EBITDA ajusté en hausse de 29% à 5,11 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 23% à 8,1 milliards.



Pour son troisième trimestre se terminant le 31 juillet, et compte tenu des tendances et des conditions actuelles, Broadcom anticipe un EBITDA ajusté représentant environ 63,5% de revenus projetés aux environs de 8,4 milliards de dollars.



