Broadcom : L'UE lance une communication des griefs pour VMware

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a informé Broadcom de son avis préliminaire selon lequel son projet d'acquisition de VMware pourrait restreindre la concurrence sur le marché de certains composants matériels qui interagissent avec le logiciel de virtualisation de VMware.



La Commission a ouvert en décembre 2022 une enquête approfondie afin de déterminer si l'acquisition de VMware par Broadcom est susceptible de restreindre la concurrence sur le marché de la fourniture de cartes d'interface réseau (NIC), d'adaptateurs de bus hôte Fibre Channel (adaptateurs HBA FC) et d'adaptateurs de stockage.



' À la suite de cette enquête approfondie, la Commission craint que Broadcom ne restreigne la concurrence sur les marchés mondiaux pour la fourniture d'adaptateurs HBA FC et d'adaptateurs de stockage en verrouillant le matériel des concurrents en retardant ou en dégradant leur accès au logiciel de virtualisation de serveurs de VMware ' indique la commission européenne.



L'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue de l'enquête.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.