Broadcom : Hausse de 29% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 6,96 dollars au titre de son troisième trimestre 2020-21, en hausse de près de 29% en comparaison annuelle, ainsi qu'un free cash-flow de 3,43 milliards.



Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs basé en Californie a amélioré son EBITDA de plus de 23% à 4,12 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 16% à 6,78 milliards.



Pour son dernier trimestre 2020-21, Broadcom anticipe un EBITDA ajusté représentant environ 61% d'un chiffre d'affaires estimé aux alentours de 7,35 milliards de dollars, en progression de 14% par rapport à la même période un an auparavant.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.