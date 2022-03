Broadcom : Hausse de 27% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 27% à 8,39 dollars au titre des trois premiers mois de 2021-22, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 22% à 4,82 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 16% à 7,71 milliards.



'Ces résultats records ont été stimulés par la forte demande des entreprises et les investissements continus dans la technologie de nouvelle génération par les fournisseurs d'hyperscale et de services', a déclaré le CEO Hock Tan.



Pour son deuxième trimestre comptable, le fournisseur de produits semi-conducteurs anticipe un EBITDA ajusté représentant environ 62,5% d'un chiffre d'affaires estimé aux alentours de 7,9 milliards de dollars, en progression de 20% en comparaison annuelle.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.