Broadcom : Feu vert britannique au rachat de VMware

(CercleFinance.com) - A la suite d'une enquête approfondie conduite par un panel indépendant, l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) britannique a donné son feu vert au rachat de VMware par Broadcom, une opération valorisée à 69 milliards de dollars.



Le panel a confirmé ses conclusions provisoires -présentées en juillet dernier- que le projet ne réduirait pas sensiblement la concurrence dans la fourniture de composants matériels pour serveurs au Royaume-Uni, et qu'il ne nuirait pas à l'innovation.



Pour rappel, la Commission européenne a aussi autorisé le projet d'acquisition de VMware, en juillet dernier, une approbation néanmoins conditionnée au respect intégral des engagements offerts par Broadcom.



