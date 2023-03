Broadcom : Croissance de 23% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Broadcom a publié jeudi soir un BPA non GAAP de 10,33 dollars pour son premier trimestre 2022-23, en croissance de 23% en comparaison annuelle, et un EBITDA ajusté accru de 18% à 5,68 milliards pour des revenus en hausse de 16% à 8,91 milliards.



'La performance de Broadcom reflète la vigueur continue de la demande d'infrastructure sur tous nos marchés finaux', commente son CEO Hock Tan, qui revendique 'un leadership soutenu dans les technologies de nouvelle génération' sur tous ses marchés principaux.



Pour son deuxième trimestre comptable (clos le 30 avril), le groupe de semiconducteurs table sur un EBITDA ajusté représentant environ 64,5% d'un chiffre d'affaires projeté aux environs de 8,7 milliards de dollars.



