Broadcom : Consensus battu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 5,40 dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, en hausse de près de 5% en comparaison annuelle et battant d'une vingtaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs basé à San Jose (Californie) a amélioré son EBITDA de 9% à 3,34 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 5,82 milliards.



Sur la base des conditions et des tendances d'activité actuelles, Broadcom anticipe pour le trimestre en cours un EBITDA ajusté de 3.744 millions de dollars, à plus ou moins 75 millions, et un chiffre d'affaires de 6,4 milliards, à plus ou moins 150 millions.



