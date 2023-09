Broadcom : BPA accru de 8% au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Broadcom a publié jeudi soir un BPA non-GAAP de 10,54 dollars pour son troisième trimestre 2022-23, en croissance de 8,3% en comparaison annuelle, et un EBITDA ajusté accru de 7,9% à 5,8 milliards de dollars, pour des revenus en hausse de 4,9% à 8,88 milliards.



'Ces résultats ont été stimulés par la demande en technologies de réseaux de nouvelle génération, alors que les clients hyperscale se développent et mettent en réseau leurs clusters d'IA au sein des centres de données', explique son CEO Hock Tan.



Pour son dernier trimestre comptable (clos fin octobre), le fournisseur de semiconducteurs table sur un EBITDA ajusté représentant environ 65% d'un chiffre d'affaires projeté aux environs de 9,27 milliards de dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.