Bristol Myers : Une avancée pour la survie contre le mélanome

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui que l'essai de phase 3 CheckMate évaluant Opdivo (nivolumab) en monothérapie chez des patients atteints d'un mélanome de stade IIB/C complètement réséqué a démontré un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement significatif en termes de survie sans récidive.



CheckMate -76K fait partie du programme de développement de BMS qui étudie Opdivo et les combinaisons à base d'Opdivo dans les stades précoces du cancer, qui couvre actuellement sept types de tumeurs.



'Les résultats de l'étude CheckMate -76K représentent une avancée significative pour les patients atteints de mélanome de stade IIB/C et une extension de notre héritage dans le traitement du mélanome', estime Gina Fusaro, responsable du programme de développement, mélanome, Bristol Myers Squibb.



