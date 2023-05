Bristol-Myers : Statut 'Fast Track' pour le milvexian

(CercleFinance.com) - Bristol Myers et les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que les trois indications prospectives du milvexian, un inhibiteur oral expérimental du facteur XIa (FXIa) (développé en collaboration entre les deux sociétés), ont obtenu la désignation 'Fast Track' de la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis.



Pour rappel, cette désignation vise à accélérer l'examen des données lorsqu'un médicament est susceptible d'apporter une amélioration substantielle des soins par rapport aux thérapies disponibles et répondre à un besoin médical non satisfait pour des affections graves.



Le fait que milvexian reçoive la désignation 'Fast Track' de la FDA pour les trois indications démontre l'énorme besoin non satisfait qui existe encore pour le traitement des événements thrombotiques, comme les crises cardiaques et les AVC', a déclaré James F. List, responsable du domaine thérapeutique mondial chez Janssen Research & Development.



'Nous nous concentrons désormais sur le recrutement urgent de patients pour ces essais, ce qui nous rapproche de l'amélioration potentielle des résultats chez un large éventail de patients atteints de maladies thrombotiques', a-t-il ajouté.



