Bristol Myers Squibb : Site de production approuvé par la FDA

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé hier que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la production commerciale sur le tout nouveau site de production de thérapie cellulaire de la société à Devens, dans le Massachusetts.



Le site de Devens est un élément essentiel de l'expansion de la production mondiale de thérapies cellulaires de Bristol Myers Squibb pour l'approvisionnement à long terme du portefeuille de thérapies cellulaires de la société.



' Nous travaillons pour augmenter notre capacité de production grâce à de nouveaux sites comme Devens et à la mise en oeuvre de solutions de fabrication innovantes qui aident les patients dans le besoin ', a déclaré Karin Shanahan, vice-présidente exécutive, Bristol Myers Squibb.



Le nouveau site de fabrication de thérapies cellulaires de près de deux hectares représente la deuxième expansion importante du site Devens qui développe, produit et teste des médicaments cliniques et commerciaux depuis plus d'une décennie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.