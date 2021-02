Bristol-Myers Squibb : Relèvement d'objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - Affichant sur l'ensemble de l'année 2020 un BPA ajusté en hausse de 37% à 6,44 dollars, Bristol-Myers Squibb déclare l'anticiper désormais entre 7,35 et 7,55 dollars pour 2021, contre une fourchette cible qui allait de 7,15 à 7,45 dollars précédemment.



Le laboratoire pharmaceutique annonce avoir engrangé sur son quatrième trimestre 2020 un bénéfice par action (BPA) ajusté en croissance de 20% à 1,46 dollar, dépassant ainsi légèrement l'estimation moyenne des analystes.



Ses revenus se sont accrus de 39% à près de 11,1 milliards de dollars (+10% en pro forma, c'est-à-dire hors impact de l'acquisition de Celgene), et sa marge brute s'est améliorée de 5,1 points à 73,7%, notamment grâce au mix produit.



