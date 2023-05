Bristol Myers Squibb : Nouveaux résultats pour le Reblozyl

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé les premiers résultats de l'étude de phase 3 COMMANDS, un essai ouvert et randomisé évaluant Reblozyl par rapport à l'époétine alfa, un agent stimulant l'érythropoïèse (ASE).



Un essai mené pour le traitement de l'anémie chez les patients adultes atteints de syndromes myélodysplasiques (SMD) à risque très faible, faible ou intermédiaire, nécessitant des transfusions de globules rouges (GR) et n'ayant jamais reçu d'ASE.



Les résultats montrent que près de deux fois plus de patients traités par Reblozyl ont obtenu une indépendance transfusionnelle supérieure avec une augmentation simultanée de l'hémoglobine par rapport à l'époétine alfa, y compris dans les sous-groupes cliniquement pertinents.



Reblozyl a démontré une réponse durable, avec une indépendance transfusionnelle médiane de près de 2,5 ans, 'soit 1 an de plus que l'époétine alfa', précise la société.



Des résultats supplémentaires, qui seront présentés lors de la session plénière du Congrès de l'Association européenne d'hématologie, montreront que Reblozyl a démontré un bénéfice clinique chez les patients présentant un spectre de mutations MDS.



