Bristol Myers Squibb : Des avancées contre le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé samedi les résultats du suivi à quatre ans de l'essai de phase 3 CheckMate -9LA démontrant des bénéfices durables de survie à long terme avec Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) avec deux cycles de chimiothérapie chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



Avec un suivi minimum de 47,9 mois, l'association de deux immunothérapies a continué à améliorer la survie globale avec 21% des patients traités par Opdivo plus Yervoy avec deux cycles de chimiothérapie en vie contre 16% des patients traités par chimiothérapie seule à quatre ans.



Avec un suivi prolongé, le bénéfice d'efficacité cliniquement significatif a été maintenu dans les critères d'évaluation secondaires et les sous-groupes clés de patients, avec des bénéfices plus prononcés parmi les patients ayant des besoins non satisfaits élevés.



'Les résultats durables observés démontrent les avantages durables de la combinaison d'une double immunothérapie avec une chimiothérapie limitée pour les patients ', a déclaré David P. Carbone, M.D., Ph, investigateur de CheckMate -9LA et directeur du Centre d'oncologie thoracique au Centre de cancérologie globale de l'Université de l'État de l'Ohio.



