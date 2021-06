Bristol Myers : Résultats pour le cancer gastro-intestinales

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb présente les données de CheckMate-648 montrant qu'Opdivo plus la chimiothérapie et Opdivo plus Yervoy améliorent significativement la survie globale par rapport à la chimiothérapie dans le carcinome épidermoïde oesophagien avancé ou métastatique non résécable.



' Opdivo a démontré un bénéfice significatif en termes de survie globale par rapport à la chimiothérapie seule dans les populations PD-L1 positives et dans toutes les populations randomisées dans les deux groupes de traitement ' indique le groupe.



' CheckMate-648 est le troisième essai mondial dans lequel Opdivo a démontré un avantage significatif pour les patients atteints de cancers des voies gastro-intestinales supérieures ' rajoute la direction.



Les données feront l'objet d'une présentation orale lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) en 2021.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.