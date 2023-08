Bristol Myers : Résultats encourageants pour le repotrectinib

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui les résultats actualisés d'une étude démontrant que le repotrectinib -un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) - continue d'afficher des taux de réponse élevés et durables chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec ROS1-positif localement avancé ou métastatique.



Les résultats mis à jour seront présentés dans une présentation orale lors de la Conférence mondiale ASLC 2023 sur le cancer du poumon.



Sur la base des résultats de cet essai, la Food and Drug Administration des États-Unis a accepté d'étudier la demande de nouveau médicament pour le repotrectinib chez les patients atteints d'un CPNPC ROS1-positif localement avancé ou métastatique dans le cadre d'un examen prioritaire.



'Cette thérapie ciblée a un réel potentiel pour changer le paysage du traitement et devenir une nouvelle norme de soins pour les patients atteints de NSCLC ROS1-positif', a commenté Byoung Chul Cho, du Yonsei University College of Medicine (Corée du sud).



