Bristol Myers : Rachats d'actions annoncés avec les résultats

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Bristol Myers Squibb annonce une convention de rachat d'actions accélérés pour quatre milliards de dollars qui sera exécutée au cours du troisième trimestre 2023.



Le laboratoire pharmaceutique a réalisé un bénéfice net non-GAAP de 1,75 dollar par action sur son deuxième trimestre 2023, contre un BPA de 1,93 dollar un an auparavant, pour un chiffre d'affaires de plus de 11,2 milliards, en baisse de 6% (-5% hors effets de change).



Pour l'ensemble de 2023, le groupe révise ses perspectives de revenus à une baisse 'dans le bas de la plage à un chiffre' et de BPA non-GAAP à une fourchette de 7,35-7,65 dollars, en raison de la baisse des revenus attendus pour Revlimid et Pomalyst.



