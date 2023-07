Bristol Myers : Les résultats dans un essai de phase 3

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce qu'Opdivo (nivolumab) en association avec une chimiothérapie à base de cisplatine montre un bénéfice global de survie et de survie sans progression chez les patients éligibles au cisplatine atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique dans l'essai de phase 3 CheckMate -901



CheckMate -901 est le premier et le seul essai de phase 3 avec une combinaison basée sur l'immunothérapie à démontrer un bénéfice de survie par rapport aux associations standard à base de cisplatine dans le traitement de première ligne de cette population de patients.



' La nouvelle d'aujourd'hui est un autre exemple du pouvoir des combinaisons d'immunothérapie pour transformer les résultats pour les patients atteints de cancer ', a déclaré Dana Walker, responsable du programme mondial, cancers génito-urinaires, Bristol Myers Squibb.



