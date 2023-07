Bristol Myers : Investissement dans Immatics

(CercleFinance.com) - Immatics, une société biopharmaceutique allemande spécialisée dans les immunothérapies anticancéreuses, annonce avoir fait l'objet d'un investissement de 35 millions de dollars de la part de Bristol Myers Squibb.



Le laboratoire américain a acheté 2.419.818 actions Immatics dans le cadre d'un placement privé à un prix de souscription de 14,46 dollars par action. En outre, il a le droit de nommer un membre au conseil consultatif scientifique d'Immatics.



'Cet investissement témoigne une fois de plus de la force de la relation et de nos technologies de plateforme différenciées qui sont à la base de nos thérapies cellulaires et bispécifiques', commente Harpreet Singh, CEO et cofondateur d'Immatics.



