Bristol Myers : Hausse du dividende et rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Attendant 45 à 50 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles entre 2021 et 2023, Bristol Myers Squibb annonce que son conseil d'administration a approuvé une hausse du dividende trimestriel et autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire.



En augmentation de 10,2%, le nouveau dividende trimestriel du laboratoire pharmaceutique s'établit à 54 cents par action et sera payable le 1er février 2022 aux actionnaires enregistrés en fin de journée le 7 janvier prochain.



La nouvelle autorisation de rachats d'actions, pour un montant de 15 milliards de dollars, porte l'autorisation totale aux environs de 15,2 milliards. Cette autorisation pluriannuelle permettra à la direction d'effectuer des rachats à sa discrétion.



