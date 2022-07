Bristol-Myers : Hausse de 18% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb publie au titre du deuxième trimestre 2022 un BPA ajusté en croissance de 18% à 1,93 dollar, pour des revenus en augmentation de 2% à près de 11,9 milliards de dollars (+5% hors effets de changes).



Le laboratoire pharmaceutique précise que ses revenus ont été portés à la fois par ses médicaments phares comme Eliquis (+16%) et Opdivo (+8%), mais aussi par de nouveaux produits tels que Reblozyl (+34%).



Pour l'ensemble de 2022, le groupe confirme anticiper un BPA ajusté compris entre 7,44 et 7,74 dollars, pour des revenus désormais anticipés à 46 milliards de dollars, alors qu'il les attendait en ligne avec ceux de 2021 il y a trois mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.