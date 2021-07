Bristol Myers : Échec dans le cancer de la tête et du cou

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part de résultats négatifs pour son essai de phase 3 CheckMate -651 portant sur la combinaison Opdivo plus Yervoy comme traitement en première ligne du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (SCCHN) récidivant ou métastatique.



Si cette combinaison a montré une tendance claire et positive vers la survie globale (OS) chez les patients dont les tumeurs expriment PD-L1, l'étude n'a pas atteint ses critères d'évaluation principaux de signification statistique.



Le laboratoire rappelle toutefois qu'Opdivo-Yervoy a montré des améliorations significatives de l'OS dans six essais cliniques de phase 3 dans cinq tumeurs différentes à ce jour, dont le cancer du poumon non à petites cellules et le mélanome métastatique.



