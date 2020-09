Bristol-Myers : Données positives pour Opdivo avec Cabometyx

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la première présentation des résultats positifs de l'étude pivotale de Phase III CheckMate 9ER concernant son Cabometyx en association avec Opdivo de Bristol-Myers Squibb dans le carcinome du rein avancé non traité auparavant.



Il souligne que cette combinaison a démontré une survie globale supérieure et doublé la survie médiane sans progression et le taux de réponse objective par rapport au sunitinib, avec un profil de tolérance favorable.



'Les patients traités par Cabometyx en association avec Opdivo ont rapporté une qualité de vie liée à la santé significativement meilleure que ceux traités par sunitinib à la plupart des évaluations', poursuit-il.



