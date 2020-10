Bristol Myers : Données positives dans le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que son essai de phase III CheckMate -816, évaluant son Opdivo (nivolumab), a atteint son objectif principal de réponse pathologique complète dans le cancer du poumon non à petites cellules résécable.



Le laboratoire pharmaceutique précise que 'significativement plus de patients traités avec Opdivo plus chimiothérapie avant chirurgie n'ont pas montré de cellules cancéreuses dans leur tissu réséqué, comparé à ceux traités avec une chimiothérapie seule'.



'Les traitements basés sur Opdivo ont maintenant montré des bénéfices dans quatre essais cliniques de phase III dans des cancers à stade précoce, dont les cancers du poumon, de la vessie, de la jonction oesophagienne / gastro-oesophagienne et le mélanome', souligne-t-il.



