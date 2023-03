Bristol Myers : Des progrès dans l'inclusion et la diversité

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui des progrès significatifs dans la réalisation de ses objectifs globaux d'inclusion et de diversité et de ses engagements en matière d'équité en santé, atteignant et dépassant certains objectifs.



En 2020, Bristol Myers Squibb (BMS) et la Fondation Bristol Myers Squibb, une organisation caritative indépendante, se sont engagées à verser chacune 150 millions de dollars sur cinq ans, soit un total de 300 millions de dollars, pour répondre aux efforts d'équité en matière de santé d'ici 2025.



BMS et la Fondation sont en passe d'atteindre un grand nombre de leurs objectifs dans quatre domaines prioritaires: l'équité en matière de santé, hausse de la diversité des essais cliniques, investissement dans des fournisseurs diversifiés, diversification de la main-d'oeuvre de l'entreprise.



'L'inclusion, la diversité et l'équité en matière de santé constituent un moteur essentiel des performances de l'entreprise, dont la responsabilité incombe à chacun', souligne Giovanni Caforio, M.D., président du conseil d'administration et directeur général de Bristol Myers Squibb.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.